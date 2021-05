Linnulaul sai palju selgemaks

Kogukonnaküüni eestvedaja Katre Tatrik märkis, et vaatamata varajasele kellaajale oli linnulauluhuvilisi päris palju. "Inimesed tulid ja võtsidki aja maha ning said tänu ornitoloog Margus Otsale teada, milline suur ja kirev seltskond sulelisi Koeru laululavametsas igal hommikul valjuhäälset kisa korraldab," rääkis ta.

Tatriku sõnul said nad üllataval kombel teada sedagi, et kogukonna küüni ümber toimetavad intensiivset põllumajandust trotsides nii turteltuvi kui ka suurkoovitaja, kelle arvukus on muidu märkimisväärselt vähenenud.