Meie, 20. sajandi pässid, oleme loonud maailma, kus meie lapsed jõuavad esimesse klassi unehäirete, stressi, depressiooni, sõltuvushäirete ja oskamatusega silma vaadata. See on meie ehitatud maailm. Ja selle pandeemia vastu on vaktsiin kõigile kättesaadav, ütles Indrek Lillemägi Paide keskväljakul peetud kõnes.

Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud. Aga on üsna kindel, et tunnid veel lõppenud ei olnud. Tunnid kestsid. Päev oli alles ees.

Ja kui Andres ja Krõõt Vargamäele jõudsid, polnud veel midagi alanud. "Naine vaatas meest, kes hobuse kõrval kõndis, vaatas hobust, keda ta isakodus näinud sündivat ja kasvavat - mõlemad tõttasid täiel sammul, nagu ootaks neid õnn ees."

Ja kui Jakobson 153 aastat tagasi oma esimese isamaakõne pidas ja eesti rahva valguse, pimeduse ja koiduajast rääkis, oli koiduaeg äsja alanud. Koolikella kaja veel kõrvus, algas esimene tund. Ja Jakobsonil ning eesti rahval oli veel pikk koolipäev ees.

Olevikku on ikka ehitatud parema tuleviku ootuses. Arnod ja Andresed ja Krõõdad on kiirustanud tundidesse, sest neil on olnud usk - igaühel küll omamoodi - aga usk sellesse, et paremad ajad on alles ees.

Nüüd loeme oma lastele ja iseenestelegi üha rohkem õhtujutuks lugusid, mis jutustavad lootusetust. Lugusid Arnodest, kes ei hakkagi koolimajja minema, sest mis seal ikka, koolipäev nagunii kohe läbi. Ja kui Arnod ja Teeled jõuavadki kooli, kasvavad ja õpivad nad seal teadmisega, et paremaks ei lähe.

Keskkonna ja kliimaga on halvasti. On väga halvasti. Võib-olla lootusetult halvasti. Ja Arno aimab, et kui tema ainult teab, et on halvasti, siis tema lapsed ja lapselapsed ka kogevad, et on halvasti.

Ja kui ka loodus lubab vanaks elada. Siis vähemalt pensioniga on halvasti. On väga halvasti. Demograafia ei kanna lihtsalt välja, pensionisaajaid on võrreldes pensionimaksjatega üha rohkem.

Ja kui pensioni peale ei mitte mõelda, siis vaimse tervisega halvasti. On väga halvasti. On juba praegu halvasti ja järjest halvem.

Olevik on alati kehv tundunud. Aga vahepeal elas päris mitu põlvkonda lootuses – võib-olla isegi teadmises –, et läheb paremaks. Nüüd aga, kolmkümmend aastat pärast uudised kartulikoorte söömisest, tunneb ja teab väga suur hulk noori, et ei lähe paremaks. Läheb ainult hullemaks. Ja kui endal ei lähe, siis lastel või lastelastel ikka läheb.