„Eesti haridussüsteem vajab koolijuhte, kes on järjepidevad haridusuuenduste eestvedajad ning tõelised meeskonnamängijad,“ rõhutab kantsler Mart Laidmets. „Õppeasutuse eesotsas saab olla vaid tippjuht, kes on eeskujuks ja loob hooliva organisatsioonikultuuri, kus soodustatakse kõikide õpilaste ja töötajate arengut,“ lisab ta.

„Mitmekülgne programm on aidanud valgust heita nii minu enda arengule koolijuhina kui kooliarendusele ̶ inimestest kooli eelarve planeerimiseni,“ ütleb Väätsa Põhikooli direktor Anneli Mand, juunis 2021 juhtide arenguprogrammi lõpetava VI lennu liige. „Vaatamata erilisele aastale olen programmist saanud palju kindlustunnet, uusi teadmisi ja vaatenurki. Suureks väärtuseks on tugev õlatunne ̶ teadmine, et kuskil on inimesed, kellega nõu pidada, kes on silmitsi üsna sarnaste katsumustega ja valmis alati kaasa mõtlema,“ jätkab ta.