ProgeTiigri programmijuht Kristi Salum tõdeb, et sel aastal esitati suur hulk väga häid taotlusi. „Järjest enam on näha, et IT-oskuste arendamisele lähenetakse süsteemselt. Tegevusplaanid on läbimõeldud, tehnoloogia on olulisel kohal õppekavas, seda kasutatakse erinevates õppetegevustes ja -ainetes. Hea meel on, et saame haridusasutustele toeks olla seadmete soetamisel, mis aitavad õppetööd rikastada ning on abiks õpilaste loovuse, koostööoskuse ja tehnilise taibu arendamisel,“ räägib Salum.