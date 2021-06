Albu discgolfipark tõi sportlased kokku

Vallavanem Arto Saar ütles, et Järva vallas oli 2020. aastal 59 sportlast, kes saavutasid Eesti meistrivõistlustel medali, neist Albu–Ambla piirkonnast 41, enamasti suusatajad ja tõstjad. „Sügav kummardus teile, et olete Järva valla lippu nii kõrgel hoidnud ja saavutanud tublisid tulemusi mitte ainult maakonna, vaid ka Eesti ja rahvusvahelisel tasemel – selles mõttes on Järva vald väga rikas," ütles Saar ja avaldas lootus, et indu ja jaksu jagub ka edaspidiseks. „Sporditegemine annab palju kaasa ka tavaelus hakkama saamiseks – teil on vaja püsivust, sihikindlust, kontsentreerumisvõimet, meeskonnaaladel ka koostöö tegemist."

Männil avati ka üks mitmest kettagolfipargist, mis paari aasta jooksul on Järva valda valminud. „Aasta lõpuks saab neid kokku olema kaheksa, et kõik saaksid värskes õhus end liigutada. Just koroonaajal on see hea võimalus sõprade või perega mõtestatult looduses liikuda, sest siin tuleb mängu ka hasart," ütles Saar oma kogemustele tuginedes, tegi raja avaviske ja tutvustas huvilistele, mis spordiala on kettagolf.