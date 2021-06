Autoklubilised alustavad hooaega suure avaüritusega

Lubatakse, et avaüritusel on rohkelt tegevusi nii suurtele kui ka väikestele autohuvilistele- toimub helirõhuvõistlus, juhid saavad oma tugevust näidata aga kanistrite hoidmises ja käsipumbaga rehvi pumpamises. Samuti valitakse näitusele tulnud masinate seast välja silmapaistvaim auto.

Järvamaa Car Meetingu üks eestvedaja Pärt Õlekõrs selgitas, et erinevate koroonapiirangute tõttu on sel kevadel ära jäänud lugematu arv üritusi, kuid nemad võtsid klubi tuumiku kokku ja otsustasid, et suur avaüritus siiski tuleb. "Selle nimel, et asi saaks toimuda, oleme viimased kolm nädalat omajagu vaeva näinud," tunnistas ta. "Nii peaks näitusealale tulema oma 30 autot, nende seas nii mõnigi autopärl. Autosid tuleb kohale üle Eesti ja näha saab nii Vene, Saksa kui ka Jaapani tehnikat."