Autorallid lükkuvad edasi

Eesti Autospordi Liit ja Viru ralli korraldusmeeskond teatavad, et COVID-19 viiruse levikust tingituna on otsustatud ennetava meetmena ralli edasi lükata sügise algusesse.

Viru ralli 2021 uueks toimumisajaks on planeeritud 18. september ja ralli toimub ühepäevasena.

Ürituse peakorraldaja Madis Halling ütles, et võistluse edasilükkamine ei olnud kindlasti korraldusmeeskonna esimene valik, kuid nad pidid selle otsuse pärast pikka arutelu ja kaalumist siiski raske südamega vastu võtma. „Tänased kehtivad piirangud ei anna korraldajale täielikku kindlust võistluse läbiviimise võimalikkuse osas, seetõttu pidasime mõistlikuks lükata võistlus sügise algusesse ja korraldada ralli ühepäevasena. Loodame siinkohal nii võistlejate kui ka rallisõprade mõistvale suhtumisele ja kohtume kõigiga jälle 18. septembril.“

Eesti Autospordi Liidu spordidivisjoni juht Kuldar Sikk lisas, et tänane epidemioloogiline olukord ei ole veel nii hea, et nad saaksid võistlusi normaalsetes tingimustes läbi viia. „EAL teeb tööd ka selle nimel, et võistluskalendrisse ei jääks tühimikku ja meistritiitlid saaks hooaja lõpus välja antud igas võistlusklassis. Loodetavasti saame juba õige pea jälle normaaltingimustes võistlusi läbi viia.“