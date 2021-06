Järva vallavanem Arto Saar rõõmustas, et Triin Tippiga sai Järva vald endale väga tubli ja kogenud inimese, kelle jaoks arenduse ülesanded on justkui loodud.

"Triinul on tugev projektide juhtimise kogemus ning ta teab Järva valda läbi ja lõhki, sest on olnud ju nii Kareda kui Koeru vallavanem ning suurem pilt on ees läbi maavalitsuse osakonnajuhi töö. Triinu näol on Järva valla meeskond saanud endale kindlasti hea liikme, kellega jätkata juba algatatud projekte ning välja töötada uusi," selgitas vallavanem.