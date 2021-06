Ja veel, kuidas me siia jõudsime? Miks me siin oleme? Miks me siit ära ei lähe? Mida see linn meiega teinud on? Kuidas meie seda linna muutnud oleme? Millal me selles linnas kõige õnnelikumad olime? Mis tunne on selles linnas armunud olla? Kus on selles linnas kõige parem üksi olla? Millised on selle linna saladused? Mis mulle selles linnas ei meeldi? Mis teeb sellest linnast selle linna? Milline oli selle linna parim pidu? Kuhu see linn teel on? Miks ma siit linnast ära pean minema? Mida see linn mulle andnud on? Millest see linn unistab?