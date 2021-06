Oisu jalkapoisid püüavad väravakomplekti võita

Kandideerimiseks esitati kokku 34 taotlust taotlust, mille hulgast finaali pääses žürii valikul viis taotlust ning rahvahääletuse tulemusel samuti viis taotlust. Kümne finalisti hulgast valitakse viis võitjat välja rahvahääletuse teel - finaalvoorus on osalejate hääled taas nullitud ja uuesti on võimalik hääli anda kuni 6. juuni südaööni. Aita oma lemmikud väravateni ja anna oma hääl!

Oisus on palju jalgpallihuvilisi. Osad käivad Türil ja Paides trennis, lisaks mängitakse koos kohalikega kooli staadioni murul, kuhu sobiksid ideaalselt uued väravad, et mängulusti hoida. Pärast tunde ja õhtuti on mänguhuvilisi palju. Seda on tore näha, et noortele meeldib liikuda.

Oisu kogukond võiks väravakomplekti võita, sest mõte kandideerida tuli noormeestelt endilt. Igasugune õpilaste poolne omaalgatuslikkus on iga õpetaja rõõm. Lisaks pakkus viienda klassi noormees Erik vabatahtlikult videot monteerima ning sai sellega suurepäraselt hakkama.