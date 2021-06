Ajakeskuse Wittenstein juhatuse liige Ants Hiiemaa on õnnelik, et ehitustööd on ühele poole jõudmas. FOTO: Dmitri Kotjuh

Paidesse rajatava 19. sajandi tegevusmuuseumi hoonete ümberehitus on lõpusirgel. Ajakeskuse Wittenstein juhatuse liige Ants Hiiemaa ütles, et pool tööd on tehtud, kuid muuseumi sisustamisega on teine pool alles ees.