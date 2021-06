"Politseitöös kuuleme joobes juhte kinni pidades kõikvõimalikke vabandusi, miks purjus peaga rooli istuti. Mõni püüab politseinikku ära rääkida öeldes, et jõi just keefiri või eelmisel õhtul kaks õlut. On ka neid, kes tunnistavad, et olid seltskonnast kõige kainemad, et rooli istuda," ütles liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe. "Kõrvalseisjad võiksid neis olukordades näidata oma selgroogu ja takistada purjus peaga kaaslasel rooli istumast, et süütuna näivast sõidust ei saaks surmasõit," märkis ta.