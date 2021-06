Eesti elanike vaktsineerimisega hõlmatuse protsent on 36. Järvamaal on see arv 49. Tegelikult on enamikes maakondades vaktsineerimise protsent Eesti keskmisest kõrgem, kuid ilmselt tõmbab Eesti keskmist alla Ida-Virumaa, kus koroonavaktsiini kasuks on otsustanud kõigest 30% elanikest.