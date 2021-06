Kunstikoolis lõpetas ajaloo üks suurimaid lende

Paide kunstikooli direktor Anneli Suits ütles, et oluline pole lõpetajate arv, kuigi see on tänavu erakorde, vaid pigem see, et tegemist on ühtlaselt tugeva lennuga. "Need õpilased on seitsme kunstikoolis käidud aastaga saanud selgeks väga palju. Neil on juba oma käekiri, oma stiil ja oma nägemus kunstist," lausus ta.