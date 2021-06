Tavapäraselt toimus enim ehk 41% kõikidest hoonestamata elamumaa tehingutest Harju maakonnas, järgnesid Tartu maakond (16%) ja Pärnu maakond (9%). Kui varasematel aastatel on ülejäänud maakondades hoonestamata elamumaa tehingute osatähtsus jäänud alla 5%, siis 2020. aastal toimus Lääne maakonnas 6,5% ja Saare maakonnas 5% tehingute koguarvust. Lääne-Eesti hoonestamata elamumaade turg on võrreldes teiste maakondadega suhteliselt aktiivsem: 10 000 elaniku kohta oli enim tehinguid Lääne maakonnas (97), järgnesid Hiiu (58) ja Saare maakond (46).

„Hoonestamata elamumaa tehinguaktiivsus kasvas 2020. aastal võrreldes aastatagusega oluliselt, selles turusegmendis on rohkem tehinguid tehtud vaid 2005. ja 2006. aastal,“ märkis Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna peaspetsialist Epp Rohtla. „Vaatamata keskmise tehinguhinna mõningasele langusele 2020. aastal, on mediaanhind viimasel kolmel aastal püsinud stabiilne, jäädes vahemikku 10-11 eurot ruutmeeter,“ lisas ta.

Hoonestamata elamumaa omandamiseks oli 2020. aastal Harju maakonnas vaja keskmiselt ligi 70 000 eurot, Tartu maakonnas ligi 37 000 eurot ning Pärnu ja Lääne maakonnas ligi 23 000 eurot. Maatüki keskmine pindala on maakonniti väga erinev ning see avaldab mõju tehinguhinnale: näiteks Pärnu maakonnas on ühikuhind kolm korda kõrgem kui Lääne maakonnas, kuid keskmised katastriüksused on kolm korda väiksemad, mistõttu tehinguhinnad on keskmiselt samal tasemel.