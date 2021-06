Paikass ootab enda ridadesse uusi vabatahtlikke

"Otsime oma kickass tiimi juurde kassiinimesi. Eriti vajalik oleks just hommikuti, kui on kõige suurem koristamine. Liivakastide puhastamine ja pesu, põrandate ja pindade pesu jms," kõlab üleskutses. "Kui sa leiad, et see võiks olla midagi just sulle, siis kirjuta ja räägime täpsemalt, saad tulla kohale ning oma silmaga üle vaadata."