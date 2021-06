Kodutütarde peavanemal Ave Proosil on hea meel, et juba jaanuarikuus toimuma pidanud sünnipäeva tähistamine lõpuks teoks saab. “Noortejuhid on terve koroonaaja oma kodutütardega tublisti tegutsenud ning meil ei ole olnud võimalust neid korralikult tänada”. Proos lisab, et Kodutütarde organisatsiooni suvi tuleb tihe, “Valmistume võidupüha paraadiks ja igas maakonnas toimuvaks Spekter suvelaagriks. Koos Noorte Kotkastega osaleme 300 noorega Kalevi võimlemispeol ja juulikuus pakume lisaks muule tegevusele vanematele noortele proovilepanekut militaarlaagris”.