10 noort on saanud pääsu võistlemiseks kergejõustiku U20 EMile ja 11 noort U23 EM-ile. Lõplik koondise suurus selgub kümme päeva enne võistluste toimumist.

Tallinnas toimub sel aastal Euroopa kergejõustiku kaks kõige suuremat sündmust. “Kadrioru staadionil võistlevad U20 ja U23 vanuseklassis Euroopa kergejõustiku tulevikulootused. Nii mõnegi puhul võime oodata, et nad ka edaspidi täiskasvanute tiitlivõistlustel meeldejäävaid spordiemotsioone pakuvad,” ütles Eesti Kergejõustikuliidu presidendi Erich Teigamägi.

Samal tasemel rahvusvahelised vanuseklasside meistrivõistlused toimusid Tallinnas 2011 ja 2015. Siis võistlesid siin sellised suurkujud nagu odaviskaja Johannes Vetter, kümnevõistleja Kevin Mayer ning kõrgushüppaja Mariya Lasitskene. Tollal olid nad kõik oma sportlaskarjääri alguses.

Toimumiskuupäevad: 8.-11. juulil U23 EM ja 15.-18. juulil U20 EM kergejõustikus

8.-11. juulil toimub Kadrioru staadionil kergejõustiku U23 EM ja 15.-18. juulil U20 EM. Mõlemad võistlused toovad kohale umbes 1000 sportlast ja lisaks nende taustajõud, mis annab aimu ettevõtmise suurusest ja olulisusest Eesti spordile, turismile ja majandusele.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on spordivaldkond uude olukorda kohanemise musternäidis, sest sport ei seisa vaatamata piirangutele paigal. “On väike ime, et noorte EM-id Kadriorus toimuvad, sest paljud riigid ei julge veel suurvõistlusi korraldada. Aga Eesti kergejõustikuliidu töö on Euroopas ja maailmas kõrgelt hinnatud ning on igati loogiline ja sümboolne, et saime õiguse korraldada nii U20 kui ka U23 EM-i,” ütles Belobrovtsev.

Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürni sõnul toimub suuri võistlusi Eestis rohkem kui kunagi varem. “Kultuuriministeerium pole kunagi nii palju toetusi rahvusvahelistele spordisündmustele eraldanud, nagu tänavused 4,7 miljonit. Mul on hea meel, et ambitsioonikad alaliidud toovad selliseid tiitlivõistlusi Eestisse. Soovin edu kergejõustikuliidule ja loodan, et võistlused toimuvad edukalt ka sportlikus plaanis,” sõnas Pürn.

Võistluste peakorraldaja Taavi Esperk kommenteeris, et U20 ja U23 EM toimumise eel läbib Kadrioru staadion uuenduskuuri. “Peaväljak saab värske katte, võistluste tarbeks ehitatakse ajutine kaugushüppekast ning ka harjutusväljakut uuendatakse,” sõnas Esperk.

Eesti noorsportlased valmistuvad isukalt

Eesti Kergejõustikuliit on varem välja öelnud, et hinnanguliselt on Eesti koondise suuruseks U20 klassis 40 sportlast, U23 klassi koondise suurus veel selgub. Lõplik nimekiri normitäitjatest ja võistlusele pääsejatest selgub jooksvalt kuni juuli esimeste nädalateni.