Jalgratturid tegid Paides algust ühissõitudega

Rattasõitude eestvedaja Ain Türner meenutas, et mullu oli esimesel rattasõidul 52 inimest, mis oli nende kui korraldajate jaoks omamoodi üllatus. „25 inimest on samuti hea tulemus, sest ega me ei ajagi taga suurt massi. Paide on küll väike linn, kuid suurema ratturitega kambaga üheskoos sõitmine võib olenevalt liiklusest muutuda kohati ka keeruliseks,” põhjendas ta.

Türner lisas, et suurem osa ühissõitudel osalevates inimestest on talle, vähemalt nägupidi tuttavad. Ka teadis ta nimetada inimesi, kes on rattasõitudeks kohale tulnud nii Tallinnast kui ka Viljandist.

Tasub teada, et kolmapäeva õhtuti algusega kl 19 Paide rattapoe eest (ruumieksperimendi aegu ka keskväljakult) alguse saavate rattasõitudega ei aeta taga ei treeningtunde ega suurt kilometraaži, vaid pigem on rõhuasetus rahulikul kulgemisel koos meeldivate inimestega.

Olenevalt kokkutulnute vanusest ja treenitusest valitakse igal õhtul ratturitele sobilik tempo ja läbitav vahemaa. Ain Türner meenutas, et mõnikord on nad sõitnud ka Paide linnast välja, näiteks Väätsale ja tagasi.

Keskmine sõiduõhtu kestab tunnikese ning selle ajaga läbitakse ca 10-13 kilomeetrit. Esimene sõit viis ratturid nii Paide vallimäele, tehisjärve äärde kui ka Ülejõe staadioni kanti.

Kuigi Paide on väike linn ja autoliikluski rahulik, teadis Türner nimetada ka paari juhtumit, kus ühissõidule tulnud ratturid on pälvinud sohvri pahameele. Üldiselt suhtutakse ühissõidulistesse siiski mõistvalt. Probleeme ei olnud ka avasõidul.

„Eks selline jalgrattasõit õpetab nii grupisõitu kui ka üldiselt ohutu sõidu reegleid,” arutles Türner. „Põhireegel on üks- ole tähelepanelik ja vaata, mis toimub sinu ees.”

Paide rattasõitude eeskujul toimuvad tänavu analoogsed sõidud ka Türi vallas, täpsemalt kevadpealinnas ja Väätsal. Ain Türner tervitas uusi ühisõite igati. „See kõik on ju tervisespordi ja jalgrattasõidu propageerimise nimel. Kui aega on, siis kindlasti proovin ma ka ise lähinaabrite sõidud ära,” lubas ta. „Mitte oma kodulinnas mõõduka tempoga sõitmine on ju mõnus. Sa sõidad, samal ajal näed ümbruskonda ja tunnetad väikeste kohtade elu.”

Türil on rattasõidud teisipäeviti kuni augusti lõpuni välja. Iga kord sõidetakse 1-1,5 tundi ja rahulikus tempos, et kogu pere saaks toredasti aega veeta. Külastatakse Türil ja selle ümbruses asuvaid ägedaid kohti, kus paljud jalgrattaga käinud veel ei ole.

Sõitude algus on kell 18 ja kogunetakse uue spordihoone juures.

Avasõidule tuli 13 ratturit.