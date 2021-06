President Kaljulaid: vajame roheliselt mõtlevat noort põlvkonda

Riigipea sõnul on noored on väga teadlikud ja põhjusega murelikud. „See, mis toimub täna, mõjutab nende tulevikku märksa rohkem kui meie oma. Meil, suurtel, tuleb olla murelik koos teiega – aga samal ajal tuleb meil oma elukogemuses, väljakutsetega toimetulemise tarkuses olla lastele ja noortele lootust ning indu andvad mõtte- ja tegude kaaslased. Nii saab juhtuda ka positiivset,“ lausus president Kaljulaid tuues näiteks karusloomafarmide keelustamise otsuse ning Eesti Energia plaani lõpetada põlevkivist elektri tootmine.

Riigipea sõnul on need viimased näited eelkõige märgid süsteemsetest muutustest – sellistest, millel tegelikult ongi kõige olulisem mõju kliimamuutuste pidurdamisse ja looduse hoidmisesse. „Kuidas siis saab üldse panustada üks lasteaed või kool, olgu ta pingutusest lausa sini-heleroheline? Aga saab küll. Tänased lapsed on tulevased otsustajad ja mõjutajad, poliitikud ja ametnikud, ettevõtjad ja aktivistid. Juba neist eelmistest näidetest on aimata, kuidas teadmistest, julgusest ja järjepidevusest pakatavad noored nügivad täiskasvanuid just süsteemsete muutusteni,“ lisas president Kaljulaid.