Kukemuru Ambient tuleb juba loetud nädalate pärast

Festivali eestvedaja Kaido Kirikmäe tõdes, et koroonaviirus on ürituse korraldamist kõvasti keerulisemaks teinud. Raske oli paika panna festivali toimumisaega. Pidevalt rippus õhus küsimus, kas sündmust on üldse võimalik läbi viia, millise kuupäevaga plakatid trükkida jne. Kirikmaa hinnangul oli tänavuse festivali eeltöö veel keerulisem kui eelmisel aastal, samas aga mitte midagi ületamatult rasket.