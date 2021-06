Wildin´Estonia muusikafestivali mõõtu peod on järvalastele meelde jäänud Koeru Aruküla mõisapargist ja Paide Vallimäelt. Nüüd panevad peokorraldajad maalähedase lava ja peoala püsti Ervita küla serva ühe vana laohoone juurde.

Wildin´ Estonia turundusjuht Johanna Tuisk ütles, et maale lähevad nad mõttega tekitada pidudele maalähedane õhkkond ja näidata, et uhkete linnapidude kõrval on võimalik muusikat nautida ka maal. «Nagu ikka, oleme ka sel suvel Järvamaa patrioodid ja tahame teha pidusid eelkõige järvalastele, tugevdades sel moel kogukondlikke sidemeid,» lausus ta.