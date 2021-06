Järva Teataja fotograaf näitab kevadpealinnas pulmapilte

Dmitri Kotjuh on tuntud ja tunnustatud fotograaf. Ta on korduvalt pälvinud tunnustust pressifoto konkursil, tema kunstfotod on ilmunud raamatutes ja osalenud näitustel. Järvamaal teatakse teda põhiliselt kui Järva Teataja fotograafi, kelle igapäevatöö on vahendada maakonna uudiseid ja üritusi.