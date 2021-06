Rattasõitude eestvedaja Ain Türner meenutas, et eelmise aasta esimesel rattasõidul oli 52 inimest, mis oli korraldajatele omamoodi üllatus. «25 inimest on samuti hea tulemus, sest ega me ajagi taga suurt massi. Paide on küll väike linn, kuid suurema kambaga üheskoos sõitmine võib olenevalt liiklusest muutuda kohati ka keeruliseks,» põhjendas ta.