Laupa kool tõmbas vardasse rohelipu

Laupa koolis on viimastel aastatel tehtud mitu keskkonnateemalist projekti ja nii on kogu koolipere nakatunud rohepisikuga. Prügi sortimine, õuetunnid, säästlik eluviis ja muu selline on Laupal juba ammuilm norm. Eilsega sai see kõik i-le punkti, sest koolil on nüüd keskkonnamärgis «Roheline lipp».