Ruumieksperimendi avamisel esineb tunnustatud jazzmuusik, paidelane Lembit Saarsalu oma ansambliga. “Ruumieksperiment on kohaliku kogukonna suvine kohtumispaik ning nagu varasemad aas-tad on näidanud, on linlased selle rõõmuga omaks võtnud ning kutsunud siia ka sõpru mujalt. Paide linn peab oluliseks, et linna tekiks juurde head avalikku ruumi ning ruumieksperiment on või-malus katsetada, millised lahendused Paide keskväljakul kõige paremini toimivad. Hea ruumila-hendus ja sisukas programm võiks anda põhjuse Paidesse tulemiseks ka kaugema kandi rahvale,” ütles linnapea Priit Värk. Ta avaldas lootust, et ruumieksperiment seob tihedamalt Paide erinevaid kogukondi ning pakub võimalusi mitmekülgseks koostööks.

Ruumieksperimendi ruumilahenduse on välja mõelnud ja üles ehitanud MTÜ Uus Ruum, mille eestvedaja Maiko Kesküla sõnul tuleb tänavune ruumiprogramm põhiosas sarnane 2019. aasta omaga. Ent üht-teist on ka varasemast teisiti. “Lisanduvad uued piirded, vana välikontorit asendab uus neljast moodulist koosnev varjualune ja keskväljaku ringi keskele haljasalale tuleb lastele Paide lähedalt kogutud looduslikest materjalidest minimängumaa,” selgitas Kesküla. Oluline uus rajatis on noorte välistuudio ehk klaasist paviljon, kus saab teha vestlussaateid või lihtsalt muusikat mängida ehk tekib võimalus luua Paide kogukonnaraadio. Selle rajamine sõltub toetajate panusest ja kohaliku omaalgatuse programmist, mille toetus stuudio ehitamisele selgub juuni alguses. Teise uuendusena kerkib juba varasematest aastatest tuttava välimööbli kõrvale puidust installatsioon, tähekombinatsioon #paideway (eesti keeles Paide tee või Paide moodi), mille taustal saavad ruumieksperimendi külalised fotosid teha ning sellega Paides toimuvast sotsiaalmeedias laiemalt teada anda. Teemaviide #paideway viitab kaudselt sellele, kuidas Paides asjad käivad või mida siin teha saab ning et see käib justkui muuseas (ing k by the way). Sõnamäng on andnud tänavusele Paide ruumieksperimendile ka nime PaideWay. Ruumieksperimendi sisu sünnib Paide linna inimeste ja asutuste koostöös. Mitmeid häid ideid jõudis programmi ka avaliku ideekorje kaudu. Juuli algusest vähemalt augusti keskpaigani on Paide keskväljakul oodata mitmeid kontserte, töötubasid, filmiõhtuid, noorte- ja lastesündmusi ja spordiüritusi. Samuti on keskväljak oluliseks toimumispaigaks ka üheksanda Arvamusfestivali ja kolmanda Hooviteatrite festivali ajal. Keskväljaku ruumieksperimendi ülesehitus võimaldab korraldada arutelusid, piknikke, terviseüritusi, töötubasid, väiksemaid ja suuremaid kultuurisündmusi ning kohvikuõhtuid. Programm võib veel jooksvalt täieneda ruumieksperimendi vältel.