Küsimusele, miks just Järva-Jaani võistluspaigaks valiti, vastas korraldaja ning triatleet Ain-Alar Juhanson: “Järva-Jaani triatlon saab toimuma tänu Järva vallale ja Järvamaa omavalitsuste liidule. See on kolmas võistlus, mis igal aastal tutvustab ühte Järvamaa omavalitsust, ja seekord oleme Järva-Jaanis.”