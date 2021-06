4. juunil on Eesti lipu päev ja loomulikult on esimene mõte, et kui juba lipupäev, siis peakski minema seda kõige lihtsamat teed, rääkima Eesti lipu sünnist, ajaloost, kõigist nendest kuulsatest inimestest, kes on sellega läbi ajaloo seotud olnud, saaks klassikuid tsiteerida, öelda, mida Heinrich Rosenthal ütles lipu pühitsemisel ja mida tegi Peeter Hellat ja mida tegi Christoph Beermann.

See oleks kõik väga kena, saaks olla patrioot ja lõpuks on lõputu kordamine ka osa õppimisest ja osa järjepidevuse kultuurist. Aga lipupäeva mainin seetõttu, et see, et lipupäev on üleüldse neljandal juunil, on juhus, see ei pidanud nii minema.

Need, kes juba aastal 1881 Eesti lipu värve valisid ja kes selle protsessi lõpuks ka lipu valmimise ja pühitsemiseni jõudsid, ei kavandanud seda sugugi neljandale juunile, vaid mõnevõrra varasemale ajale, mis uue kalendri järgi oleks seitsmes aprill. Võib-olla on hea, et läks teisiti, sellepärast siis on tõenäoliselt parem ilm ja mõnusam on seda päeva tähistada ka välitingimustes.

Aga igatahes ei õnnestunud see neil toona proosalistel ja ettearvamatutel põhjustel. Nimelt need, kes pidid kohale tulema, ei saanud Tartusse kohale tulla, sest nüüdses mõttes maanteeamet ei olnud hoolitsenud piisavalt teede korrashoiu eest ja paljude tulijate jaoks olid teed läbipääsmatud, teistel aga oli liiga palju tööd. Ja nii see spontaanne otsus aprillis vastu võetigi, et "ah, teeme siis hoopis juunis, kui kõik saavad. Ja teeme hoopis Otepääl, kus on omad mehed platsis ja nii edasi".

Tagantjärele tundub see kõik nii nagu see oleks olnud väga hästi ja pikaajaliselt planeeritud, võib-olla praeguses mõistes oleks pidanud olema lausa Eesti liputegemise strateegia, kuid seda ei olnud ja me oleme tagantjärgi fikseerinud selle juhuse. Ma osutan sellele sellepärast, et antud kõnevooru ülesande püstitus on olnud tuleviku ennustamine ja selle kirjeldamine, kuhu edasi ja kuidas edasi, ehk siis kuhu me kümne või viieteistkümne aasta pärast peaksime olema välja jõudnud, milline see ühiskond on ja millised on inimesed.