Nüüd tuleme lõpuks selle juurde, et kes maksab. Ja vaadake, see on nüüd üks nii tõsine küsimus, et sellele on väga lihtne anda lihtne vastus: ei maksagi, sest raha ei ole. Me ju kuulsime, rahandusminister on meile peaaegu iga päev televiisorist öelnud, et me kulutame liiga palju, me peame kokku tõmbama.

Mille peale me siis kulutame, kas kultuuri peale, kas hariduse peale, kas tervise peale? Kas kulutame liiga palju?

Me näeme, et oleme siin olnud äärmiselt kokkuhoidlikud. Selle raha erikaal, mida meie paneme haridusele, ka kõrgharidusele, mida me paneme tervishoiule, on rahvusvaheliselt üks madalamaid. Hariduse protsent kukub kuuelt viiele. Terviseprotsent on meil madalam kui kusagil mujal ja samal ajal kvaliteet on sama hea või paremgi kui mujal. Meil on inimesed need, kes on panustanud, odava rahaga teinud supertööd. Kas me oleme elanud üle jõu?

Jah, üle selle hingejõu, sest inimesed on depressioonis, aga me ei ole kulutanud üle. Järelikult peab kokku hoidma mujalt, kokku peab hoidma sealt, kus selle kulutamisega ei tule tagasi tegelikult nii palju, kui peaks.

Rohkem peab panustama sinna, kus tõepoolest on need juured, mille pealt meie kultuur, meie keel, meie rahvas, meie tervis, meie kogu Eesti saab kasvada ka tulevikus. Nii et ma olen selles mõttes jällegi optimistlik, ma ei kurda, et masinad võtavad meilt ära võimaluse olla inimene ja masinad võtavad meilt ära võimaluse nautida kultuuri.

Ma arvan, et olukord on vastupidine – masinad teevad selle veelgi väärtuslikumaks. Aga me peame vastavalt siis ka oma majapidamise ümber korraldama.

Maksudega ei mängita, maksudega tuleb teha tõsist tööd. Ja tuleb teha tõsist tööd ka kõikide teiste asjadega, sest selles mõttes ei ole Tammsaarel (nagu ta lõpuks ka ise näitas) päris õigus olnud, et tee tööd, siis tuleb armastus.

Pigem on meie ajalugu näidanud, et kui on armastus, siis on ka tööl vilju ja elul mõte. Ja ma arvan, et see on meie kogemus, me peaksime seda hoidma. Ja võib-olla õpetama ka teistele, et rõõmu ja armastusega saab alati rohkem, kui karmi käsu ja keelu ja surve ja surumisega.