Järva-Jaani triatlonile jagus pea 300 osalejat

Meeste põhidistantsi võitja Sikk nentis, et esimeses vahetusalas ei leidnud ta koheselt enda ratast üles, kuid teine vahetusala läks väga hästi ja sain konkurentidega vahe sisse.

Siku põhieesmärk sel hooajal on Euroopa meistrivõistlused triatlonis, mis toimuvad juuni keskpaigas Austrias.

Naiste põhidistantsi võitja Hanna Grete Hanvere nentis, et jäi võistlusega rahule. Tema eesmärgiks oli tulla esimesena veest välja ja see sai ka täidetud.

Järva-Jaani triatlon toimus sel aastal esmakordselt. Küsimusele, miks just Järva-Jaani võistluspaigaks valiti, vastas korraldaja ning endine triatleet Ain-Alar Juhanson: “Järva-Jaani triatlon saab toimuma tänu Järva vallale ja JOL ehk Järvamaa omavalitsuste liidule. See on kolmas võistlus, mis igal aastal tutvustab ühte Järvamaa omavalitsust, ja seekord olemi Järva-Jaanis.”