Tuntud äripetturid püüavad lehekuulutustega taas ohvreid

Aastate eest Kanal 2 saatest «Võsareporter» tuntuks saanud ­petturärimehed Tiit ja Teet tegutsevad jälle ning püüavad uusi­ kliente ka maakonnalehtede kuulutuste kaudu. Kahjuks on nende kuulutused jõudnud ka Järva Teataja veergudele. Et inimesed teaksid olla ettevaatlikud, vahendame lugusid, kuidas kelmid on valenime all võltslubaduste abil inimestelt raha kätte saanud.