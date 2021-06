Villavallatused vallutasid muuseumi

Õnneks on autoril mõni eksemplar ka kodus ja nii on näitusel, mis kannab nime «Villavallatused», vaadata 21 tuntud või veidi vähem tuntud inimese nõelvilditud büsti. Neile lisaks veel vilditud loomakesi ja nukke.

Muuseumi juhataja Erika Jaanholdi selgitusel oli juttu sellest, et tahaks Karin Pihliku töödest näituse teha, juba ammu. «Siis tuli samuti jutuks, et kõik need villapead saavad valmides kellegi omaks ja lähevad kingiks ning polegi näitusel midagi näidata,» meenutas ta. «Õnneks on Karinil villapäid kodus ka ja mõni kohalik inimene oli nõus enda oma ajutiselt loovutama.»