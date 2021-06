Autoloos naeratas Järva-Jaani naisele

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido andis teada, et Tiina Rattasepp osales suures autoloosis viie piletiga ja juunikuu võit tuli Järva-Jaani. Miido sõnul tuli kõne Rattasepale suure üllatusena." Ta oli veendunud, et temal ei ole nii kui nii kunagi lootust seda autot võita," lausus ta.

Võiduautoks on uus Toyota RAV4, mille väärtus on ligikaudu 27 000 eurot. Miido lisas, et auhind antakse üle juba sel kolmapäeval Järva-Jaanis.