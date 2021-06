Loe ja tutvu: Just need 35 kohvikut avavad üheks päevaks kevadpealinnas uksed

Sel aastal saab Türil linn 95. aastaseks ja sel puhul on avatud 35 ühepäevast kohvikut, mis on kõigi aegade rekord. Vaata, loe ja mõtle, milline saab olema sinu kohvikutepäeva marsruut.

NIMEKIRI:

1. Hommikukohvik (Koidula 23) kell 9-13 Tule ja naudi mõnusat pikka hommikut koos kookide ja pudruga.

2. Kohvik Ilupank (Viljandi tn 11) kell 10-19 Ilupanga särasilmsed haldjad ootavad teid külla, et pakkuda maitseelamusi ja muuta teie päeva veelgi päikselisemaks. Pakume midagi igale maitsele - nii soolast, kui magusat. Mida täpselt? Üllatus! Astu läbi ja saadki teada.

3. Türi vallamaja kohvik (Hariduse 3) kell 11-14 Türi vallavalitsus asub nüüd uuel aadressil ja kutsume teid vallamajaga ehk vana armsa valge koolimajaga taastutvuma! Volikogu saalis pakume teile mõnusa muusika saatel soolaseid ja magusaid kooke, salateid, puuvilju, teed, kohvi, maitsevett jm. Alates kell 11.30 toimub iga 30 minuti järel maja-ekskursioon, kus saate kuulata maja muutumise lugu.

4. Kohvik „Perepesa Lastepesa“ (Viljandi 1a) kell 11-15 Meie kohvikus toimetavad lapsed, kes soovivad arendada endas vajalikke oskuseid, et koguda julgust ning aktiivset teotahet. Lapsed küpsetavad, vaaritavad, kauplevad ja suhtlevad. Sellega saab toidetud ka nende eneseteostus ning enesehinnang. Meie kohvikus on erinevad pesad: kohviku-, meisterdamise-, mängu-, ja lemmikupesa. Meisterdamispesas toimub näiteks Tujuselli töötuba. Lemmikupesas saate kohtuda mõne väikeloomaga, kes pakub emotsionaalset ja sotsiaalset tuge ning palju mängulusti. Eelmisel aastal oli see pesa meil väga menukas. Toimub ka erinevaid loosimisi!

5. Turu kohvik Türi turuplatsil Viljandi 14 kell 11-16 Põnevad töötoad, kodused suupisted, kaunis käsitöö.

6. Galeriikohvik ''Linnuke peas'' (Koidula 11) kell 12-16 Pakume vaatamiseks näitust ''Suvi! Tänan, et tulid!'' Anne Reinberg'i ehted, Sorge maalid ja Resa nukud. Kohvik pakub komme, küpsiseid ja jäätist!

7. Kohvik '' Herbilind'' (Koidula 11) kell 12-16 Segatoidulise linnukese kõrval on sel aastal ka taimetoitlaste linnuke. Retseptid on valminud aastate jooksul ning ei jäta kõhtu tühjaks ka tugeval karnivooril. Vaatamiseks Eva Elise näitus ''Kaasaja kolmainsus'', mis koosneb kolmest maalist. Teid ootavad Triin Tiitsmaa ja Eva Elise Oll.

8. Orava kohvik (Türi Kultuurimaja park) kell 12-16 Pakume kohapeal küpsetatud kuumasid pannkooke ja mõnusat olemist toreda seltskonnaga!

9. "K" kohvik (Viljandi 9 ja Koidula tn.nurgal) kell 12-16 Pakume soojasid ja külmasid suupisteid, maitsvaid pannkooke kodu moosiga ja karastavaid jooke.

10. Manni Köök (Viljandi 1) kell 12-17 Manni köök pakub magusaid ja soolaseid pirukaid ning kooke. Kohapeal istumise kohta küll pole, kuid kaunis kesklinna park on kohe kõrval ja seal võimalik end mõnusalt pingil sisse seada ja linnulaulu saatel ostetud kooki nautida. Kes soovib, see võib ka lihtsalt niisama pirukaid ja kooke kaasa osta.

11. Süüria kohvik „Alaa“ (Viljandi tn 60) kell 12-17 Süürlanna Alaa pakub teada-tuntud süüria toitusid (nii soolast kui magusat), mis lähevad nagu soojad saiad. Samosa ( kanaga / lambalihaga/ juustuga) nt Dolma, Filo fetajuustuga ja spinat, Filo lambalihaga, pirukad, shawerma, falafel ja hummus Magusat: nt baklava pistaatsiaga, kunafa pistaatsiaga, harrisah. ja nii mõndagi muud. Ära jää hiljaks.

12. Marvi kohvik (Viljandi tn 60) kell 12-17 Marvi Kaasiku pakub koduseid maiustusi ja kompvekke ja Raimo tervislikud smuutid (vegan-sõbralik).

13. Konna kohvi ja jututuba (Viljandi tn 60) kell 12-17 Konna naiste kodused joogid ja koogid. Toimuvad vana maja tuurid, avatud on käsitöökoda, lastele tegevusnurgad ja mängualad.

14. Kohvik Aloha (Tallinna tn 38) kell 12-17 Kohvik Aloha ootab nii suuri kui väikesi kohviku sõpru. Meie valikust leidub midagi ka taimetoidu huvilisele. Lisaks tavapärasele kohviku klassikale pakub kohvik Aloha Hawaii ja Jaapani mõjutustega tervislikku ja maitsvat kausirooga Poke bowl.

15. Kohvik „Salaaed“ (Lembitu 22a) kell 12-18 Salaaia kohvikus pakuvad teile kergeid suupisteid toredates kostüümides „teenindajad“. Siin kohvikus on võimalus endale soovi korral näitusväljapanekult soetada kunstnik Ülle Järve loomingut.

16. Lastekohvik (Paide 31) kell 12-19 Pai ja vahva Türi laps, põika kohvikusse, hops! Ootel morss ja kook on küps, hoovis Paide 31. Pakkumises on erinevad plaadikoogid ja tervislikud juurvilja ampsud, masinajäätis ning pannkoogid. Lastele batuudid ja mängunurgad. Igal paaris täistunnil unustatud lastemängude tutvustus. Kohvik avab uksed kell 12. Kell 15 toimub beebide ja emmede võimlemine Ele Metsalu juhendamisel. Lapsed peaksid koju minema kell 19.

17. Kolme Õe kohvik (Aia 6) kell 12-19 Kolme Õe kohvik tuleb pärast aastast pausi taas kõigi rõõmuks ja sel korral suuremalt kui varem. Menüüst leiate kindlasti traditsioonilisi toite ning ka suitsukala, mis on kolmel aastal võitnud meie külastajate südame aga ka midagi täiesti erilist ja üllatavat. Sellel korral saab meie hoovikohvikus kuulata ka elavat muusikat. Publiku suurel nõudmisel toimub ka tasuta kirbukas. Lastel oma kiikumis ja liulaskmise ala.

18. Kohvik Noortemaagia (Tallinna 1a hoovil, vihmase ilma korral sees) kell 12-20 Pakume toite, mis on valminud katse-eksituse meetodil väikeste kätega noorte endi poolt. Kuumad ja külmad joogid lisavad maagilist mõju. Pärast kosutavat ampsu saab kasutada Noortekeskuse ägedaid sõiduvahendeid. Kell 12 „Teeme keemiat“ - teadusteater keemiku juhendamisel. Kell 16 Irene Kivaste - Eesti mustkunstnik ja näitleja. Maagiline show ja maagiline töötuba.

19. Türi Pritsumeeste Rändkohvik (F.J.Wiedemanni 2, Pritsumaja platsil) kell 12-20 Avame oma Rändkohviku keskpäevaks Türi pritsumeeste hoovil. Terve päeva jooksul saadaval parimad grillroad ja muud head ampsud. Samas pakume ekspertide poolt välja valitud selle suve trendikaid naturaalseid siidreid, mahlasid, valitud õllesid ja veine. Päeva vältel Türi Päästekomando Päästjad tutvustavad oma tööd, näitavad tänapäevast Päästetehnikat, selgitavad ja õpetavad huvilistele, kuidas tulla toime kriisiolukordades ja mida iga inimene saaks ise ära teha õnnetuste ära hoidmiseks. Kohvik on avatud õhtuste tundideni ka peale kell 20, kui rahvast jagub.

20. SNIFF & jäätis (Tolli 62/ Türi Ühisgümnaasium) kell 12-20 Algul oli kõik väga pidulik. Kõik olid ennast ehtinud nii uhkelt kui vähegi võimalik ja kõigil oli natuke imelik tunne. Tervitati üksteist, tehti kummardusi ja öeldi: “Kui hea, et ei hakanud vihma sadama ja kui hea, et kott lõpuks siiski välja tuli.” Muumimamma tõi välja kärutäie pannkooke ning kõik hakkasid plaksutama. Otsekohe kadus ülearune pidulikkus ja natukese aja pärast oli pidu täies hoos. Kogu org oli täis väikesi valgustatud laudu. Muumipapa aga veeretas piki aiateed lähemale suurt poolivaati. Kõik ruttasid oma klaasidega ligi ning muumipapa kallas need viimseni täis. Olgu need siis jooginõude kopsikud või kausid, teokarbid või lehetuutud. Aga siis toodi aeda mängutoos ja muumipapa ühendas selle külge vägeva valjuhääldi. Silmapilkselt täitus org tantsu, keksimise, trampimise, õõtsumise ja hõljumisega. Jäätisekohvikus on samasugune idüll nagu muumiorus. Pidu piinliku puhtuseta, vabas õhus, rõõmsate sõpradega. Kohvikus on aukohal jäätis: maitsed, kõik omanäolised, lisaks veganjäätis. Samuti küpsetame ise vahvlid ja pannkoogid. Roheline eluviis käib meiega käsikäes, seega saab einestada jätkusuutlikuid valikuid kasutades. Veel on mitu erilist vinti, mis siia kirjeldusse ei mahu, kuid üle kõige lubame lõbusat pärastlõunat/õhtut!

21. Segasummasuvila (Pargi puiestee 7) kell 12-21 Loome hubase kohviku, kuhu on oodatud kõik suured ja väiksed külalised. Meie valikus on erinevaid magusad küpsetisi ja mõni põnev soolane roog. Kindlasti on ka midagi, mis on vegan. Pakume samuti palju erinevaid tegevusi lastele. Terve kohvik on inspireeritud Pipi filmidest.

22. "Osta kaasa-hoov“ (Pärna 3) kell 12-21 Hoov, kuhu võid tulla ka ostusoovita. Vahepeatust tegema, puhkama, lihtsalt olema, et siis värskena kohvikute rallit jätkata. Avatud on Silmast Silma käsitööstuudio, kust leiab tekstiilijääkidest tooteid nii koju kui lastele. Pere meespool toimetab vana akna ennistamisega oma töötoas. Kui õuesolemise, puhkamise ja Silmast Silma silmailu järel kõht ennast meenutab, saad kaasa osta suppi, saiakesi, pannkooki moosivalikuga, siirupeid jms - kõik see juba pakendatult koju või külla viimiseks!

23. Raamatukogu kirjanduskohvik (Hariduse 3) kell 13-16 Kohvikus saab kl 14 kuulda ülimalt põnevaid ja harivaid vestlusi väga põnevate persoonide tõlkija, ajakirjaniku ja luuletaja Jelena Skulskaja ja luuletaja, esseisti ja tõlkija Igor Kotjuhi vahel. Pakume soolaseid ja magusaid suupisteid oma tuntud headuses. Tutvuda saab raamatukogu uute ja kaunite ruumidega ning Jüri Dubovi fotonäitusega.

24. Raamatukohvik (L.Koidula 34) kell 13-17 Ootame kõiki Raamatukohvikusse jalga puhkama ja nautima: elavas esituses muusikat (esitused algavad kell 13, 14, 15, 16); omavalmistatud soolaseid ja magusaid suupisteid (valikus on mõeldud ka veganitele ja gluteenivabade toodete soovijatele), maitsevett, taimeteed; häid raamatuid, mida kaasa võtta. Meil on õdus nurgake lastele. Bon Soya esindaja tutvustab ettevõtte veganitooteid. Võimalus on vestelda hingehoidjaga.

25. Toidupäeviku kohvik (Raua 22) kell 13-18 või kuni süüa jätkub Toidupäeviku kohvik seab end sisse väikesel Raua tänaval maja 22 aias. Pakume küpsetisi nii soolaseid kui magusaid. Saab ka isetehtud traditsioonilist sašlõkki ja muud kosutavat. Majaperemees paneb silmailuks välja ka 1985. aasta Iz Planeta külgkorviga mootorrattauunikumi. Seame välja mõned istekohad ja soovi korral võib maha panna oma piknikuteki. Eelnevalt võib end Toidupäeviku tegemistega kurssi viia Instagrami kontot sirvides (kasutajanimi: Toidupaevik).

26. Kogupere Mõisakohvik (Türi Lasteaia Lokuta maja, Tehnika 12) kell 13-18 Kogupere mõisakohvikust leiad hõrgud suupisted ja lasteaia küpsetised tuntud headuses. Kõigile on lustimiseks avatud mänguväljak, fotonurk, õuesõpperajad, tegelusnurgad ning kostüümid. Kohviku tulu läheb Lokuta maja 45. sünnipäeva kingituse - madalseiklusraja soetamiseks. Tule ja veeda vahva päev koos meiega!

27. Piparkoogimaja kohvik (Paide 5) kell 13-23 (hiljem afterparty) Türi linna 95. sünnipäeval avame Türi Piparkoogimaja. Aadressil Paide 5 asus varem türikate poolt armastatud Joosu pood, kuid tänaseks on maja tundmatuseni muutunud. Avame maja kogukonnale, sõpradele ja külalistele ning loodame pikaajalist toredat koostööd ning mõnusat üheshingamist! Kohvikus pakume päeval magusat ja soolast, toimetavad erinevad kodukokad ja müüjad. Külla tulevad Samliku Pekker (leivad ja küpsetised), Hindreku talu (Eesti veinitoodangu esitlus), Minu Aasia (karrid ja kastmed kohapeal tarbimiseks ja kaasa ostmiseks, lisaks india köögi kiirkursus), Tuule Talu Toimkond oma tervislike maiustuste ja toorkookidega. Vuntsi kalad oma imelise lõhekreemiga ning veel mõned teisedki kodukokad oma hõrgutistega. Kohvijooke teeme professionaalse masinaga. Õhtupoolikul lõke ja grill! Elav muusika läbi kogu päeva! Lastele mängunurk nii sees kui väljas. Hobikunstnik Sirli Kriisa näitus. Lisaks sellele, et Sirli Kriisa on osutunud andekaks maalijaks, elas ta lapsena aadressil Paide 6, tänases Piparkoogimajas. Toimub ajalootund Türi linna vanimatest majadest. Esineb Türi Tantsustuudio Helit Seljamaa juhendamisel. Piparkoogimaja tutvustus kõigile külalistele läbi päeva - mis oli peidus kipsseinade taga? Missugusesse tuppa oli korstna kaudu sisse kasvanud metsviinapuu? Mida vahvat võib leida õuealalt? Mis hakkab Piparkoogimajas edaspidi toimuma? Meil on raamatuvahetuspunkt ja lugemisnurk, beebistop (kärupark, mähkmevahetuspunkt, kiik beebile, kiiktool imetavale emmele). Avame kogukondliku beebiasjade laenutuse ja tagatiiva apartemendi.

28. Kirikukohv (F.J.Wiedemanni 7) kell 14-18 Seekord pakume kohvi ja hoopis vaimutoitu. Iga täistunni alguses toimub orelimuusika pooltund ning teises pooltunnis soovijatele kiriku ajalugu tutvustav ringkäik. Lastele on aardejahi mäng. Orelipooltunnid sisustavad oreliõpilased Kohilast ja meie enda orelimängijad.

29. Roosikohvik (Vabriku pst. pargis) kell 14-19 Roosikohvikus pakume soolaseid ja magusaid ampse, suppi, plaadikooke. Menüüs on maitsvaid üllatusi veganitele. Põnevat tegevust jätkub nii lastele kui suurtele. Mängime Aaretejahti ja Bingot. Võitjatele auhinnad! Meie kohvik on jalgrattasõbralik, loodussõbralik, lemmikloomasõbralik ja heategevuslik kohvik. Eelmisel aastal said meie kohvikutegevusest laekunud tulust viis koolilast uue ranitsa ja õppevahenditega kooli alustada. Sel aastal jätkame alustatut. Kohvikukülastaja saab tuua meie telki kooliks vajalikke õppevahendeid. Andmisrõõm on kõige suurem rõõm! Kohtumiseni Roosikohvikus!

30. Kohvik Tinctura Amara (Kungla 39) kell 14-21 Kohviku menüüs on käsitsi valmistatud pelmeenid, käsitööburgerid, hõrgutavad küpsetised, kokteilid, tinktuurid. Pakume mõnusat ajaviidet hea toidu, meeldejääva teenindusega meditsiinikallakuga koduaiakohvikus.

31. Puusepa Taluõue Kohvik (Kaare 39) kell 17-21 Ka 95-aastane on endiselt täis üllatusi ja põnevaid nurki – tule veeda mahe suveõhtu olles linnas ja samas tundes end nagu maal! Türi linn on ju justkui Puusepa talu noorem vend, talu on nimelt selle koha peal olnud juba aastast 1882, ehk siis juba 139 aastane. Taluhooneid on selle aja jooksul uuendatud, linn on tekkinud ja kasvanud aga aed on ikkagi aed ja see ootab kõiki huvilisi ainult ühel päeval aastas! Tule ja naudi õunapuu aia rohelust ja lillede ilu, mille kõrvale pakume mõnusaid soolaseid ja magusaid suupisteid. Tule koos sõbra või lemmikloomaga, mõnus taluõue kohvik teeb pai nii hingele kui ka kõhule!

32. Türi Ujula kohvik (Tallinna 60, Türi ujula Rapla poolne külg) kell 17-22 Türi ujula kohvik pakub tavapärastele suupistetele ja jookidele lisaks ka magusaid koogikesi. Külastajatel avaneb sellel hooajal viimast korda võimalus külastada ujula saunu ja basseini. Lisaks tavapärastele saunadele on õues võimalik nautida tünnisauna ja meeleolukat muusikat. Lastega tegelevad ja mängivad juhendajad.

33. Hea Hoo kohvik (Jaama 3) kell 11-17 Pakume sooja suppi ja erinevate täidistega pannkooke. Olemas ka kõigi lemmikud - külm kokteil ja suupisted. Meil saab olla nii õues, kui toas. Silmailu pakuvad erivajadustega inimeste poolt hea hooga valmistatud käsitöö (korvid, vaibad jpm.), mida saab soovi korral kaasa osta. Tulge uudistama!

34. Kohvik "Kella4klubi pesuköök" (Tolli 62) kell 15-19 Kella4klubi pesuköögis on saadaval pesupäevale sobilikud suupisted ja söödavad lauaseaded Krista Perlilt. Kell 17 toimub moedemonstratsioon. Võimalus uuendada oma garderoobi Ilona Tamme imeliste rõivastega.

35. Läti Lipp - Grande Finale! (Küti 6) kell 16-21 Ootame teid viimast korda Läti kohvikusse! Tähistame seda päeva maitsva grill-liha, Läti jaanipäeva traditsioonilise köömnejuustu, Pagaripiiga kondiitritoodete ning mahlaste suupistetega. Anname endi poolt parima, et teie külastus oleks nii maitsev kui ka meelelahutuslik.