Viimasel kümnendil on Eesti elanike rändes toimunud olulisi muutusi – väljaränderiigi asemel on meist saanud sisseränderiik ning tunduvalt on kasvanud erinevad pendelrände vormid. Euroopa rändevõrgustiku Eesti rändeeksperdi ja EBSi vanemteaduri Ave Laureni sõnul on muutustest tulenevalt jäänud õhku palju teadmatust ning just rahvaloenduse tulemused võiksid aidata teatud hüpoteese kinnitada või ümber lükata.