Kõige enam puuduseid esines evakuatsiooniteede ja -pääsude ning esmaste tulekustutusvahendite puhul. „Samuti võib eraldi välja tuua tegemata jäetud küttesüsteemide hoolduseid ning puuduolevaid tulekahju korral tegutsemise skeeme ja tuleohutuse meelespeasid,“ sõnab ohutusjärelevalve osakonna ekspert Heidi Mõttus. Viimased on vajalikud selleks, et külastajad teaksid võõras kohas, millist väljapääsuteed tulekahju korral kasutada ning kuidas tulekahju korral käituda.

Majutusasutuste tipphooaeg on algamas, kuid hooneid ei ole veel jõutud korda teha. „Tuli ette, et tuleohutuspaigaldiste hooldused on küll tellitud, kuid veel tegemata. Oli ka asutusi, kus leiti, et kui hoones külastajaid ei ole, siis võib kulude kokkuhoiu eesmärgil tuleohutuspaigaldised ka hooldamata jätta,“ lausub Heidi Mõttus. Kõige rohkem oli tuleohutuspaigaldistest hooldamata jäetud evakuatsioonivalgustust. Enamjaolt esines kontrollitavates hoonetes mitu rikkumist korraga. „Kui ühel tuleohutuspaigaldisel oli hooldus tegemata jäetud, siis oli see suure tõenäosusega tegemata jäetud ka teistel,“ ütleb Mõttus. Nende hoonete puhul, kus tuvastati ainult üks rikkumine, oli põhiliselt tegemist hooldamata jäetud küttesüsteemidega või mõne pisema, kiirelt lahendatava puudusega. „Kuna ka lihtsad rikkumised võivad asjaolude kokkulangemisel tuua kaasa traagilisi tagajärgi, siis tuletasime hoonete omanikele ja valdajatele meelde, et inimeste elu, tervise ning vara kaitsmise huvides peavad olema täidetud kõik tuleohutusnõuded,“ lisab ekspert.