Tšehhi klubi omandas linnameeskonna jalgpallilt mängijaõigused

Muhammed Sanneh tunnistab, et lahkub Paide linnameeskonnast püstipäi ja väga tänulikult. „Kui kaks aastat tagasi Paidega liitusin, olin poiss Gambiast, kuid nüüd liigun edasi mehena, kel oli rõõm olla osaline edukal teekonnal. Meil oli üheskoos palju positiivseid hetki – klubi ajaloos esmakordselt eurosarja kvalifitseerumine ja esimene medalikoht liigas,” loetles ta.

Spordidirektor Gert Kams lisas, et Muhammed Sanneh on hea näide professionaalsest, sihikindlast ja õpihimulisest jalgpallurist. „Tema karjäär nii Paide linnameeskonnas kui ka Premium Liigas kulges väga loogilist rada pidi. Ta mängis ennast liiga parimate kaitsjate sekka juba esimesel hooajal ja teisel hooajal kinnitas oma kohta. Tšehhi laenule minek tuli Muhammedi jaoks õigel ajal, hooaja lõpus tõestas ta end liigamängudes ning nüüd on aeg end uues keskkonnas veelgi rohkem pildile mängida.”