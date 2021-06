Turvalisus on koostöös loodud väärtus

MTÜ Eesti Naabrivalve maakondlik arendusjuht ja Järvamaa turvanõukogu liige Jüri Siim kirjutab, et sel aastal täitub 20 aastat esimese naabrivalve piirkonna moodustamisest Järvamaal. Kevadel 2001 a. tegi Türi linna volikogu liige Raivo Pink mulle ettepaneku luua aasta varem loodud MTÜ Eesti Naabrivalve sektor Türi linnas ja kus mitte mujal, kui minu elukohas Lembitu tänaval. Piirkond oli Tolli tänava ja Väike – Pärnu vaheline lõik. Tänava elanikega rääkides võtsid praktiliselt kõik ühe erandiga selle mõtte omaks , et vaja on tugevdada turvalisust. Oli ju sellal üsnagi mitmeid vargusi hoovidest, kasvuhoonetest. Peale naabrivalve põhimõtetega ja suunistega tutvumist ei läinudki kaua aega kui linnapea Toomas Laimetsa kabinetis allkirjastati neljapoolne- linn, politsei, Eesti Naabrivalve ja uus loodav piirkond- esindajate poolt asutamisleping. Liitujateks oli 12 majapidamist. Peale piirkonda märgistavate tahvlite ülesseadmist kadusid pisivargused tänavalt. Naabrite omavahelise koostöö tulemusena õnnestus kinni pidada ühel õhtul pererahvata olnud majja tunginud tegelane. Nüüdses Türi vallas on püsima jäänud 11 naabrivalve piirkonda. Maakonnas on alles 34 naabrivalve piirkonda 586 liikmega. Aktiivsemaks on Piibu sektor, kus vanemaks on Tiit Karus ja Paides Lai sektor Margus Nurmikuga. Mõned on ka tegevuse lõpetanud suuresti põhjusel, et kas eestvedaja on ära kolinud või lihtsalt väsinud ja ei ole tegevuse ülevõtjat. Lembitu tänava piirkond oli esimene „pääsuke” maakonnas. Liitudes MTÜ Eesti Naabrivalve tegevusega aktiivselt 2008 a.oli näha, et aasta-aastalt kasvas Eestimaa elanike huvi oma kodukoha turvalisuse tõstmiseks .

Suurema piirkondade arvuga on Harja, Rapla, Lääne-Viru maakonnad ja kohe ka Järvamaa, kus oli uute sektorite loomise buum 2009 a. ehk „masu” ajal, kui allkirjastati 16 uut lepingut.

Naabrivalve eesmärgiks ongi tõsta elanikkonna turvalisust kodudes ja lähiümbruses elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel. Ühing aitab luua naabrivalve piirkondi, mille tegevusse kaasatakse naabrid, politsei, kohalik omavalitsus ning MTÜ Eesti Naabrivalve.

Inimesed on hakanud üha rohkem tunnetama vajadust kaitsta oma vara ja turvalist elukeskkonda. Tihti on kuulda öisel ajal ringi liikuvatest võõrastest autodest. Kurikaelad on „külas käinud” valveta suvemajades. Puhkerajoonides on tihti probleemiks võõrad, kes ei allu kohalikule kehtestatud korrale. Sellised juhtumid on viinud kogukonna rahva vajadusele otsima võimalusi turvatunde tõstmiseks.Ühise tegevusega on aga võimalik hoida oma ja naabrite elukeskkond turvalisem. Naabrivalve pakub selleks ideaalseid tingimusi ja on odavaim turvalisuse tõstmise viis. Politsei poolt läbi viidavatel aruteludel turvalisuse parandamise tõstmiseks tuuakse osavõtjate poolt välja ühe võimalusena naabrivalve tegevus.