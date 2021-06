Taluliit ootab Põikvale põllupäevale

Taluperemees Ennu Nurk võõrustab 9. juunil kell 10 algaval põllupäeval koos Scandagra spetsialistidega kõiki huvilisi. „Põllujalutusel saab vaadata nii suvi- kui talivilju, talirapsi- ja hernepõlde,” täpsustas Türi taluliidu juhatuse liige Koit Teder. Eelnevatel aastatel on taolised põllujalutused toimunud Jõeääre, Takkasaare ja Ale talu põldudel. „Eelmised kokkusaamised on näidanud, et sellistel kokkusaamistel tootmispõldudel on lihtne oma küsimustele spetsialistidelt vastuseid saada ja analüüsida tehtud töid kultuuride hooldamisel. Praegu on selline aeg, et viimaste taimekaitsetöödega on veel võimalik vigu parandada ja saagile viimast lihvi anda. Kõik põllumehed ja naised on oodatud,” märkis Teder lisaks.