Imaveres on nüüd velohoolduspunkt

2021. aasta alguses sündis läbi Metallituba OÜ tegijate Eesti oma rattaputitamise pink ehk Pumpic, mis on tänaseks jõudnud ka Järvamaalasteni. Kõik vajalikud tööriistad on paigutatud Tikupoisi juures asuvasse sinisesse kappi tugevate terastrosside otsa, et need juhuslikult „jalutama” ei läheks. Soovijad saavad jalgratta selle putitamise ajaks kapi külge riputada. Säärane Eestis valminud kapp on Järvamaal ainulaadne.