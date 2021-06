Valitsuse liikmed võtsid kabinetinõupidamisel teadmiseks, et koroonaviiruse leviku kõik kriitilised näitajad on paranenud ja riskitase alanenud kõrgelt keskmisele ehk oranžilt kollasele. See tähendab, et kogukondades on küll nakkuskoldeid, kuid viirus ei ole laialt levinud ning ühiskondlik eesmärk on eelkõige vältida riskirühmade nakatumist.