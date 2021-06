Vibulaskurid võitsid EMilt hõbeda

Eesti võistkonna juht ning kapten Märt Oona tunnistas, et perekond Jäätma on väga head tööd teinud ja Türilt on plokkivibulaskureid peale tulemas kõvasti. „Meil on ka väga tugev plokkvidu naiskond, aga hetkel võtsid Robin ja Lisell peaaegu maksimumi. Nad kaotasid kulla tegelikult lisanooltega. Asi läks ümberlaskmisele. Mina ootan tulevikus plokkvibu poolt stabiilselt palju häid tulemusi."