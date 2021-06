„Relsiralliga soovime juhtida tähelepanu asjaolule, et ohutus on raudtee läheduses prioriteet number üks. Ühtlasi pakub üritus head võimalust turgutada erinevate raudteega seotud ettevõtete ja asutuste koostöövaimu ja sõprussuhteid. Meie kõigi ühine eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust ning vähendada raudteega seotud liiklusõnnetusi,“ rääkis Relsiralli eestvedaja, Go Groupi tegevjuht Jüri Etverk.