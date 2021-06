Keda mõjutas koroonastress kõige enam?

TAI läbi viidud kolmanda laine uuring toimus ajavahemikus 13.04−05.05.2021. Ligi 90% siis vastanutest nõustusid, et vaktsiinid on efektiivsed tõsiste haiguste ennetamisel ja olulised ka teiste inimeste kaitsmise seisukohalt ning nad järgivad vaktsineerimise osas meedikute soovitusi.

Küsitluse toimumise ajal tundis iga teine vastanu stressi või ärevust rohkem kui tavaliselt, mis on pisut madalam võrreldes eelmise kevadega, kuid kõrgem võrreldes eelmise suvega (2020 aprill 53%, 2020 juuni-juulis 25%, 2021 aprill 47%). Suuremat stressi tajusid sagedamini naised, nooremad (18−29 aastased) ja madalama sissetulekuga vastajad.

Enamus pidas oluliseks käte regulaarset pesu (93%) ja käte antiseptikat (81%). Suur osa vastas, et kannab kaitsemaski (97%), väldib lähikontakti haigusnähtudega inimesega (88%) ja katab aevastades suu (86%). Pisut vähem nõustus, et väldib koosviibimisi/üritusi ja väljaspool kodu inimestest 2m vahe hoidmist. 2% oli neid, kes enda sõnul ei järginud ühtegi ülal toodud meedet nakatumise vältimiseks. Ehk siiski inimesed on pidanud meetmete järgimist oluliseks ja väga väike osa oli neid, kes ei pidanud meetmete järgimist vajalikuks.