Paides esineb virtuoosliku kavaga Eesti kontsertpianist Sten Lassmann

Kavas on kolm tehniliselt keerulist teost Bachilt, Brahmsilt ja Beethovenilt. Kõik teosed on omal viisil äärmuslikult nõudlikud ning tähistavad muusikalise sisu või mängutehniliste nõudmiste ülimat piiri. Keerukusele viitab ka kontserdi pealkiri „Non plus ultra“, mis tuleb ladina keelest ning tähendab „enam kaugemale ei saa“. Tegemist on Lassmanni esimese kontserdiga üle poole aasta pärast koroonapausi ning on omamoodi soojenduseks 13. juunil toimuvale kontserdile Estonia kontserdisaalis.