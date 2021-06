Politsei: kelmid suvepuhkust ei pea

Viljandi piirkonnavanem Meelis Lill märkis, et ajal mil suurem osa inimestest suvepuhkuse plaane teevad, peavad plaani ka kelmid. Nemad aga kahjuks ei vali sihtkohta rannapuhkuseks või perematkaks, vaid nemad peavad plaani, millise skeemi abil heausksetelt raha välja meelitada.

Lille sõnul on viimased nädalad näidanud, et jätkuvalt aktuaalsed on kõik erilaadi skeemid. „Näiteks laekus paar päeva tagasi politseile teade, et ühele kohalikule tuli Whatsappi rakendusse kiri lingiga Omnivalt. Teataja tegi lingi lahti ning sattus lehele, kus tema pangaandmeid hakati küsima. Järgnes juba sõnum uue lingiga, mida teataja aga enam lahti ei teinud. Ta salvestas sõnumi ja kirja ära ning pöördus kelmusjuhtumi kahtlusega politsei poole,“ kirjeldas piirkonnavanem.

„Eile laekus meile aga teade sellest, et ühe Viljandimaa mehe pangakontolt on tema teadmata võetud välja 800 eurot ning kuskile ei ole kadunud ka inverteerimiskelmused, pangakelmused, ostu-müügikelmused ja teisedki kelmusliigid,“ märkis politseinik.

Politseinikku teeb murelikuks seegi, et nn pensionireformiga tuleb turule hetkeliselt suur summa raha, mida kelmid proovivad kindlasti ära kasutada. „Siinkohal aitab inimese teadlikkus ja põhjalik eeltöö, kuhu oma raha paigutada. Alati tasub konsulteerida oma lähedastega, kui puudub kindlus otsuse tegemise osas,“ selgitas Lill.

Ta tuletab meelde, et enne mistahes teenuse või toote soetamist mõnelt eraisikult või tundmatult firmalt, tuleb kontrollida pakkuja tausta. „Pakkumised, mis tunduvad liiga head, et olla tõesed, seda enamasti polegi. Kui tehing või pakutav kaup tundub kahtlane, müüja on liigselt kiirustav või pealetükkiv, siis tasub tehing edasi lükata, et olla lõpuni kindel selle kvaliteedis ja olemasolus,“ kirjeldas piirkonnavanem.

Politseiniku sõnul käib rahast ilmajäämine kahjuks palju lihtsamalt ja kiiremini, kui raha tagasisaamine. Üha virtuaalsemaks muutuv keskkond muudab meie elu ja toimetusi aina lihtsamaks, kuid sellega kaasnevad ka ohud. Oska ohte näha ja ära tunda!