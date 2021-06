Üht Eesti vanatehnikaliikumise sünni juures viibinud meest näeb ka sel aastal vanatehnikaklubide ühisel suursõidul Ikarus bussi rooli keeramas. Kuigi Tartu mehel Heino Jaanusel on eluaastate hodomeetrile kerinud juba 81 aastat, on ta endisel eeskujuks ja eestvedajaks noorematele vanatehnikasõpradele.

Vanasõidukite Suursõidu korraldustoimkonda alates esimesest korrast 2000. aastal kuuluv Tiit Talts Pärnumaalt selgitab, et iga viie aasta tagant toimuvale sõidule on uuniklased ette valmistatud kuni 200 unikaalset ja näitusekorras vana autot, mootorratast, bussi ja veoautot. Kuigi eelmisel aastal tuli alla vanduda viirusest tingitud piirangutele, siis ollakse nüüd veel suurema entusiasmiga valmis selleks, et liikuva vanatehnikanäitusena läbida aasta valgeimal ajal 5 päevaga üle 1000 kilomeetri.