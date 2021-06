MTÜ Läbi Tähevärava juhatuse liige Kaidi-Ly Välb meenutas, et aastal 2010, kui MTÜ asutati, utsitas üks laagrikorraldamiskogemusega asutajaliige teda laagreid korraldama. Välb nõustus proovima ning on nüüd koos meeskonnaga juba 11 aastat lastele ja noortele laagreid korraldanud.

Ta tõdes, et suurt tulu nad laagrite korraldamisega ei teeni. Pigem on vahel olnud vaja peale maksta. Laagrikohad on tasulised ning maksavad lapsevanemad. Erandiks on Järva valla lapsed, kelle puhul vald toetab laagris osalemist.