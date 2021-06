Imavere lasteaeda kerkis omamoodi loomapark

Lasteaia direktor Heidi Arula ütles, et mõte midagi erilist teha on neil meeles mõlkunud juba viis aastat. Just siis avati lasteaia hoovil madalseiklusrada ning tahe veel midagi suurt ja ägedat teha oli õhus. «Oma loomapargi rajamise mõte sai alguse lasteaia nime sümboliseerivast karu puuskulptuurist. Mõtlesimegi teha elusuuruses loomad puuskulptuuridena. Aga teades, kui palju selline käsitöö maksab ja et seda peab tegema professionaalne saemees, siis tuli see mõte maha matta,» selgitas ta.