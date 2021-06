Ligi 60% ajateenistuse läbinud naistest jätkab karjääri kaitseväes

Kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonna ajateenistuse nõunik Laura Toodu ütles, et alates 2013. kuni 2019. aastani asus keskmiselt ajateenistusse 30 naist aastas. 2020. aastal oli see jubaarv 54, mis oli ka kõigi aastate rekord. Viimane kutse asus teenistusse 2021. aasta jaanuaris (mahult kõige väiksem kutse), mille käigus läks teenima viis naist.

Toodu märkis, et peamiselt on naissoost ajateenijad ja tegevväelased oluline lisandväärtus Eesti kaitsevõimele, mille üheks peamiseks tugevuse alustalaks on Eesti inimesed. Naiste senisest enam kaasamine võimaldab riigikaitsesse kaasata suuremat rahvastiku potentsiaali ja tuua riigikaitsesse mitmekesisemat oskusteavet, ideid ja talente – seda nii reserv – kui tegevteenistuses.